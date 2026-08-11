Foi uma das maiores vilãs do Secret Story: Mais de uma década depois, tudo mudou. Veja como está hoje

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Houve concorrentes que passaram pela Casa dos Segredos e rapidamente caíram no esquecimento. Alexandra Ferreira não foi uma delas. A participação na terceira edição do reality show ficou marcada por confrontos, relações complicadas e uma personalidade que dividiu opiniões — mas, mais de uma década depois, a antiga concorrente está muito longe da mulher que os portugueses conheceram dentro da casa.

Alexandra Ferreira entrou na terceira edição da Casa dos Segredos, em 2012, quando tinha 26 anos, e rapidamente assumiu um dos papéis mais controversos daquela temporada. Vinda do Porto e ligada, na altura, ao mundo da música enquanto DJ, chegou ao programa com uma personalidade assumidamente frontal, sem grande receio de dizer aquilo que pensava.

E foi precisamente essa forma de estar que fez com que rapidamente passasse a estar no centro das atenções.

A participação de Alexandra ficou ainda mais marcada pelo facto de ter entrado na casa com um segredo que a ligava diretamente a outro concorrente: Fábio Machado. Os dois tinham sido namorados, o que criou desde cedo uma dinâmica particularmente delicada dentro do jogo. A convivência entre antigos parceiros, num ambiente fechado e sob constante observação, acabou por proporcionar alguns dos momentos mais tensos da edição.

Mas não foi apenas a relação com Fábio que colocou Alexandra no centro da narrativa. A concorrente acabou envolvida em diferentes conflitos e relações dentro da casa, tornando-se uma presença recorrente nos momentos de maior tensão. A imprensa da época e, posteriormente, artigos de retrospectiva chegaram mesmo a associá-la à figura da “vilã” do reality show, precisamente pela postura provocadora e pelos confrontos que protagonizou.

A sua passagem pelo programa esteve também ligada a outros triângulos e conflitos que marcaram a edição, nomeadamente envolvendo Fábio, Mara Spínola, Jéssica Maria e Cláudio Viana. A vida dentro da casa acabou por transformar Alexandra numa das concorrentes mais comentadas daquela temporada, independentemente de reunir fãs ou críticos.

Apesar da forte exposição, Alexandra conseguiu chegar longe no jogo. Terminou a terceira edição no sexto lugar e, pouco tempo depois, voltou a entrar no universo dos reality shows ao participar no Desafio Final, onde voltou a reencontrar alguns dos rostos que tinham feito parte da sua experiência inicial.

A televisão, contudo, acabou por ficar para trás.

Com o passar dos anos, Alexandra Ferreira foi construindo uma vida profissional diferente daquela que o público conhecia quando a viu entrar na casa. A antiga concorrente passou a dedicar-se ao mundo empresarial e assumiu funções de liderança numa marca ligada à área da moda, afastando-se progressivamente da exposição permanente dos reality shows.

Essa mudança ajuda também a perceber a transformação de Alexandra ao longo dos anos. A mulher que ficou conhecida pelas discussões, pela frontalidade e pelos momentos polémicos dentro da casa passou a apresentar uma faceta mais ligada aos negócios e à vida profissional.

Ainda assim, a passagem pela Casa dos Segredos permanece como uma parte incontornável da sua história. Afinal, foi naquele cenário que Alexandra Ferreira ganhou notoriedade nacional e se tornou uma das figuras mais facilmente reconhecíveis da terceira edição.

Mais de uma década depois, o rótulo de “vilã” continua associado à sua participação no programa, mas a vida de Alexandra seguiu outro caminho. Entre o reality show, as polémicas e a carreira construída posteriormente, a antiga concorrente acabou por provar que a história de quem entra num programa deste género não fica necessariamente definida pelo papel que desempenhou dentro da casa.

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Temas: Alexandra Ferreira Secret Story

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