É apresentadora da TVI, mas agora surpreende ao revelar novo projeto... fora da televisão

Alice Alves está prestes a abraçar um novo desafio, mas desta vez longe dos ecrãs. Na Summer Party TVI Millennium Estoril Open, realizada no passado sábado em Cascais, a apresentadora revelou que está a desenvolver um projeto que nada tem que ver com a televisão ou com a comunicação.

Em conversa com os jornalistas, Alice Alves explicou que a ideia começou a ganhar forma enquanto produzia conteúdos para as redes sociais e que, desde então, tem vindo a ser trabalhada nos bastidores.

«Não tem nada que ver com televisão, nem sequer com a área da comunicação, mas são projetos muito giros. Já surgiram há algum tempo, enquanto fazia conteúdos para as redes sociais. Foi aí que surgiu a ideia, que está, agora, em fase de desenvolvimento», revelou.

Apesar do entusiasmo, os fãs ainda terão de esperar para conhecer o resultado. A apresentadora adiantou que o lançamento está previsto para março de 2028, uma vez que o projeto exige uma preparação cuidada e alguma logística.

«Em princípio, ainda não será no próximo ano, será no início do ano seguinte, em março de 2028. Implica alguma logística, mas vai ser muito giro», afirmou.

Alice Alves garantiu ainda que este novo desafio será perfeitamente compatível com o seu percurso na TVI, assegurando que conseguirá conciliar ambas as atividades.

Veja também: