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Mundo dos realities em choque: Ex-concorrente morre aos 41 anos. E tudo começou com uma pequena indisposição

  • Maria Figueiredo
Mundo dos realities em choque: Ex-concorrente morre aos 41 anos. E tudo começou com uma pequena indisposição - Big Brother
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Amber Eggers, conhecida do público pela participação em ‘Amor Fora das Grades’, morreu aos 41 anos. A antiga concorrente estava internada num hospital em Atlanta, nos Estados Unidos, depois de se ter sentido indisposta. O estado de saúde agravou-se rapidamente e acabou por não resistir.

O mundo dos reality shows está de luto. Amber Eggers morreu aos 41 anos, depois de ter sido internada de urgência num hospital em Atlanta. A antiga concorrente, que ficou conhecida pela participação na segunda temporada de Amor Fora das Grades, terá começado por se sentir indisposta, mas a situação acabou por evoluir de forma inesperada.

A notícia da morte foi confirmada pela mãe, Monica Eggers, ao TMZ. Segundo o relato da familiar, Amber foi hospitalizada alguns dias antes da sua morte e, apesar dos esforços da equipa médica para a salvar, acabou por morrer na noite de quinta-feira, 3 de setembro.

A causa da morte está relacionada com uma insuficiência hepática aguda, uma condição grave que pode provocar uma rápida deterioração do estado de saúde. Os médicos terão tentado manter o coração da antiga concorrente a funcionar, mas não conseguiram reverter a situação.

Ficou conhecida através de Amor Fora das Grades

Foi através da televisão que Amber Eggers ganhou notoriedade. A antiga concorrente integrou a segunda temporada de Love After Lockup, reality show transmitido pela We TV em 2019 e conhecido em Portugal como Amor Fora das Grades.

Na altura, Amber protagonizou uma história de amor pouco convencional com Vincent Gonzalez. Os dois mantinham uma relação enquanto Amber se encontrava ainda na prisão e chegaram mesmo a ficar noivos.

A relação, contudo, não resistiu ao regresso de Amber à liberdade e acabou por chegar ao fim.

A história da concorrente no programa esteve também relacionada com o seu passado judicial. De acordo com a People, Amber cumpriu uma pena de quatro anos por tráfico de droga, sendo precisamente a sua relação com Vincent e os desafios associados à sua saída da prisão alguns dos momentos acompanhados pelo reality show.

Uma doença que evoluiu rapidamente

A morte de Amber surge depois de uma hospitalização que, segundo a mãe, aconteceu na sequência de uma indisposição. O quadro clínico acabou, no entanto, por se agravar rapidamente.

A insuficiência hepática aguda acontece quando o fígado deixa de conseguir desempenhar corretamente as suas funções, podendo provocar alterações graves no funcionamento de vários órgãos. Trata-se de uma situação médica que necessita de intervenção imediata.

Apesar das tentativas dos profissionais de saúde para prolongar a vida da antiga concorrente, Amber não resistiu.

Veja a publicação.

O reality show que acompanhou a sua história de amor

Amor Fora das Grades tornou-se conhecido por acompanhar relações amorosas pouco comuns: de um lado, alguém que está preso; do outro, a pessoa que mantém uma relação consigo e aguarda pela sua libertação.

O programa acompanha os casais durante esse período de espera e mostra as dificuldades que surgem quando chega finalmente o momento de deixar a prisão e começar uma nova vida em conjunto.

Foi neste contexto que Amber Eggers se tornou conhecida do público. Anos depois da sua passagem pelo pequeno ecrã, a antiga concorrente morre aos 41 anos, deixando para trás uma história de vida marcada por relações, polémicas e uma luta que terminou de forma inesperada.

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Temas: Amber Eggers Morre 41 anos Choque Ex-concorrente

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