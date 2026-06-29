Ana Baptista arrasa em escapadinha com biquíni viral. E sabemos onde pode comprá-lo

Ana Baptista está a aproveitar uns dias de descanso em Marbella, mas nem as paisagens paradisíacas conseguiram roubar protagonismo ao look que está a conquistar as redes sociais.

De férias na famosa estância balnear espanhola, a ex-concorrente do Secret Story partilhou vários registos junto ao mar e à piscina, deixando os seguidores rendidos à sua elegância e boa forma.

O grande destaque vai para o biquíni escolhido por Ana Baptista: um modelo da Calzedonia que combina tons de amarelo-claro e castanho, uma das tendências da estação e que rapidamente se tornou viral entre as apaixonadas por moda de praia.

As fotografias não passaram despercebidas e multiplicaram-se os elogios na caixa de comentários. "Linda", "Maravilhosa" e "Que mulher!" são apenas algumas das mensagens deixadas pelos fãs, que encheram a publicação de reações positivas.

Com um visual descontraído, mas cheio de estilo, Ana Baptista volta a provar que sabe acompanhar as tendências e que, sempre que partilha novos registos, consegue "parar" a Internet. O biquíni da Calzedonia promete, assim, tornar-se um dos modelos mais desejados deste verão.