Um paraíso em Portugal: Esta ex-concorrente está num dos refúgios mais bonitos do país e rouba as atenções com a sua sensualidade

Ana Baptista está a aproveitar os dias de verão da melhor forma e escolheu o Douro para uma escapadinha de descanso. Nas redes sociais, a ex-concorrente partilhou vários registos da viagem, onde surge descontraída e em perfeita sintonia com a paisagem.

Entre as imagens publicadas, destacam-se as fotografias em biquíni, nas quais Ana Baptista exibe a boa forma enquanto desfruta da piscina com vista para o Douro. Os registos rapidamente mereceram elogios dos seguidores, que não pouparam comentários à sua elegância e beleza.

A publicação soma já inúmeras reações nas redes sociais, com os fãs rendidos tanto à beleza das fotografias como ao cenário idílico escolhido por Ana Baptista para recarregar energias. «LINDA COMO SEMPRE», «My good 🔥🫶🙏😘❤️😘🔥» e «Que mulher linda ❤️❤️❤️❤️» são alguns dos comentários que se podem ler.