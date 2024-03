Ana Barbosa chega ao limite e ameaça desistir do Desafio Final. As imagens inéditas que deixaram todos em choque!

No Big Brother – Desafio Final, a tensão não para de aumentar entre os concorrentes. Esta segunda-feira, 4 de março, Ana Barbosa perdeu o controlo e ameaçou abandonar o jogo.

Durante a cadeira quente no pós-gala deste domingo, 3 de março, os ânimos exaltaram-se entre Bárbara Parada e Ana Barbosa, depois de Bárbara ter acusado a colega de criar um «ambiente tóxico» na casa. As duas entraram num bate-boca aceso.

Ana Barbosa lidou mal com a acusação da colega e, durante uma conversa com André Lopes e Érica Silva, a concorrente ficou visivelmente descontrolada.

As imagens inéditas foram transmitidas durante a Emissão Especial com Cláudio Ramos e os concorrentes foram confrontados com as mesmas.

Na esfera, Ana Barbosa mostrou-se indignada com as palavras de Bárbara Parada: «A Bárbara dizer que eu sou tóxica… Achas normal?»

Enquanto André se tentava justificar e explicar o seu ponto de vista, Ana Barbosa interrompeu-o: «Para tudo já!»

«Eu não estou para estar aqui… Já estou a ter medo de ti», atirou dirigindo-se a André Lopes.

Entre lágrimas e choro, a concorrente ameaçou desistir do jogo e dirigiu-se para o confessionário.

Ao ver as imagens, os concorrentes não esconderam o choque. Ana Barbosa desabou em lágrimas e justificou a sua reação explosiva: «Eu fiquei mesmo desiludida de ter ouvido aquela frase ontem porque eu nunca falei mal da Bárbara…»

«É a forma como eu reajo, infelizmente. Eu sou assim, sou intempestiva», explicou em lágrimas.

Saiba quem são os concorrentes nomeados

Foi também durante a Emissão Especial desta segunda-feira, dia 4 de março, que ficamos a saber mais um leque de nomeados. No programa especial apresentado por Cláudio Ramos, Vina Ribeiro, que conqistou a liderança e o passaporte para a final na última gala, teve um poder especial.

A líder teve o poder de salvar um concorrente do leque de todos os que estavam em risco, à exceção de Bruno Savate, que foi nomeado diretamente na última gala.

Vina Ribeiro escolheu salvar Bárbara Parada: «Decidi salvar uma pessoa que já coloquei muitas vezes na chapa», revelou.

Ficaram assim nomeados: Bruno Savate, André Lopes, Ana Barbosa, Érica Silva e Hélder Teixeira.