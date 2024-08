Ana Barbosa revela novo diagnóstico de saúde: «Venha um tratamento rápido e eficaz porque isto já começa a atrapalhar a minha qualidade de vida»

Depois de uns dias afastada das redes sociais, Ana Barbosa recorreu ao instagram nesta quarta-feira, dia 7 de agosto, para explicar aos seguidores o motivo pelo qual tem estado ausente e que tem andado “numa roda viva”.

A ex-concorrente e vencedora do Big Brother 2021 desenvolveu uma inflamação no olho e alguns outros sintomas, desvendando qual o diagnóstico que lhe foi dado: «Foi-me diagnosticado alergia aos cães, gatos e mais um par de botas. Vejam só isso… agora sou alérgica ao animal que mais amo nesta vida e que está a passar por uma fase mais complicada na vida! E não posso 'estar com ela'», desabafou.

Ana Barbosa mostrou-se esperançosa: «Que venha um tratamento rápido e eficaz porque isto já começa a atrapalhar a minha qualidade de vida!».

Veja aqui: