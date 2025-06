Ana Barbosa mostra-se em biquíni após perder 12 quilos. Veja a transformação impressionante

Ana Barbosa, ex-concorrente do Big Brother, partilhou uma fotografia onde surge em biquíni, com menos 12 quilos e as diferenças são visíveis.

«Mais magra 12kg, 🙌🏽 46 anos Confesso , não trocaria por nada! ESTOU NA MELHOR FASE DA MINHA VIDA! Realizada tanto profissionalmente como pessoalmente SINTO-ME LINDA🥹 sinto-me bem💜», escreveu na sua página de Instagram.

Na caixa de comentários são vários os elogios deixados à ex-concorrente, inclusive de caras bem conhecidas do público: «És linda mulher», escreveu a apresentadora Merche Romero. «E estás linda, filha ! Deus te abençoe», escreveu a mãe de Ana Barbosa.

