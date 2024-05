Ana Barbosa partilha o 'bolo magnífico' dos 4 anos da filha! Veja tudo

Ana Barbosa, ex-concorrente do Big Brother Desafio Final 2024, recorreu ao Instagram para celebrar um dia muito especial: o 4º aniversário da sua filha.

«4 ANOS DE PILAR! Foi um festa maravilhosa que contou com todos aqueles que ela própria escolheu para a festa dela! OBRIGADA A TODOS! sem vocês a felicidade não teria sido esta!», escreveu na legenda da imagem, onde surge com a filha e o marido.

Mais tarde, Ana Barbosa partilho com os fãs um vídeo que mostra vários detalhes da festa de aniversário da filha, nomeadamente o «bolo magnífico’. «O sorriso e a alegria da Pilar era visível. Foi uma festa muito bonita, com muito amor, gargalhadas, doces, muita música e diversão. Obrigada por tudo!», reforçou.

Também no dia de aniversário da filha, Ana Barbosa assinalou a data com uma compilação de imagens que mostra como a criança cresceu. «Parabéns, pirata! O meu pilar, a minha Pilar... Quatro aninhos... O que já cresceste e o que me fizeste crescer também... Obrigada», agradeceu, na legenda do vídeo.