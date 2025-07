Conheça o homem com quem Ana Barbosa está casada há 12 anos

Esta segunda-feira, 28 de julho, Ana Barbosa assinalou 12 anos de casamento com uma emotiva declaração nas redes sociais que não passou despercebida. Mas afinal, quem é o homem que partilha a vida com a ex-concorrente do Big Brother há mais de uma década?

Ana Barbosa é casada com Ricardo Cardoso, com quem viveu durante cerca de 20 anos na Suíça. O casal costumava vir a Portugal apenas para férias, até que a vida os levou a uma grande mudança.

Foi o estado de saúde da mãe e a vontade de ver a filha Pilar, hoje com cinco anos, crescer próxima da família, que levaram Ana Barbosa, de 46 anos, a tomar a decisão de regressar a Portugal com o marido e a filha.

Para marcar a data especial, Ana partilhou no Instagram fotos inéditas do dia da festa de casamento, acompanhadas da legenda sentida:

“12 anos (28.07.2013). O meu Euromilhões.”

A publicação foi recebida com dezenas de mensagens de carinho por parte de amigos, familiares e fãs, que enalteceram a união e o percurso do casal. Ricardo Cardoso também fez questão de assinalar o momento, reagindo com uma mensagem simples, mas cheia de emoção:

«❤️❤️ parabéns a nós ❤️❤️»

As partilhas nas redes sociais mostram que, passados 12 anos de casamento, Ana Barbosa e Ricardo Cardoso continuam mais unidos e cúmplices do que nunca.