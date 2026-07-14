Escândalo! Ana Barbosa denuncia maus tratos animais e promete: «Não vou deixar, vou mais longe»

Ana Barbosa usou as redes sociais para expressar a sua revolta após se deparar com um cão alegadamente deixado sozinho e fechado num espaço reduzido.

Num desabafo publicado nas stories de Instagram, a ex-concorrente da TVI começou por explicar que, entretanto, a dona do animal chegou a casa e o cão voltou para o interior da habitação. Ainda assim, considera que isso não justifica a situação.

«Nem que fossem 5 minutos, tamos d'acordo! Porque raio se deixa um animal fechado num espaço minúsculo??? E se vão embora???»

A empresária mostrou-se visivelmente indignada e questionou a necessidade de deixar o animal nessas condições, garantindo que não pretende deixar o caso cair no esquecimento.

Ana Barbosa revelou ainda que tenciona regressar ao local para verificar se a situação se repete e promete avançar com uma denúncia, caso volte a encontrar o cão sozinho.

«Hoje vou lá passar novamente e se o cão voltar a estar sozinho e fechado cá fora... telefono ao IRA e vou mais longe ainda!», escreveu.

A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que acompanharam a preocupação da vencedora do Big Brother com o bem-estar do animal.