Escândalo! Ana Barbosa denuncia maus tratos animais e promete: «Não vou deixar, vou mais longe»
- Big Brother
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Ana Barbosa recorreu às redes sociais para denunciar uma situação que a deixou profundamente indignada. A vencedora do Big Brother 2021 garante que não vai ficar de braços cruzados perante o que considera ser um caso de maus-tratos a um animal.
Ana Barbosa usou as redes sociais para expressar a sua revolta após se deparar com um cão alegadamente deixado sozinho e fechado num espaço reduzido.
Num desabafo publicado nas stories de Instagram, a ex-concorrente da TVI começou por explicar que, entretanto, a dona do animal chegou a casa e o cão voltou para o interior da habitação. Ainda assim, considera que isso não justifica a situação.
«Nem que fossem 5 minutos, tamos d'acordo! Porque raio se deixa um animal fechado num espaço minúsculo??? E se vão embora???»
A empresária mostrou-se visivelmente indignada e questionou a necessidade de deixar o animal nessas condições, garantindo que não pretende deixar o caso cair no esquecimento.
Ana Barbosa revelou ainda que tenciona regressar ao local para verificar se a situação se repete e promete avançar com uma denúncia, caso volte a encontrar o cão sozinho.
«Hoje vou lá passar novamente e se o cão voltar a estar sozinho e fechado cá fora... telefono ao IRA e vou mais longe ainda!», escreveu.
A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que acompanharam a preocupação da vencedora do Big Brother com o bem-estar do animal.