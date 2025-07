De 2020 a 2025: Lembra-se de todos os vencedores do Big Brother? Há uma reação que fica para história...

Vencer um Big Brother deve ser das sensações mais épicas de sempre e todas as reações são diferentes. Se uns choram, outros não contêm o choque e ajoelham-se e há uma reação que ninguém vai esquecer nos últimos cinco anos de Big Brother.

Recordamos agora as reações dos concorrentes quando souberam que tinham ganho as suas edições, desde a primeira - da era mais recente do formato - o «Big Brother 2020» até à última o «Big Brother 2025».

Soraia Moreira venceu o «Big Brother - 2020», seguiu-se depois Zena Pacheco no «Big Brother - A Revolução» e ainda nesse ano, Joana Albuquerque venceu o «Big Brother - Duplo Impacto». Em 2021, Ana Barbosa sagrou-se a grande vencedora da edição desse ano e esta reação fica para a história.

Tempos depois de vencer, Ana Barbosa contou a história por trás da sua vitória. A ex-concorrente estava tão incrédula, que se sentiu mal em pleno estúdio. Teve um ataque de ansiedade e demorou a recuperar e a assimilar que tinha mesmo ganho o Big Brother. Isso é notório nas imagens da sua vitória.

No ano de 2022 regressaram as edições com famosos e o cantor Kasha, dos DAMA, venceu a primeira temporada. Já o piloto de rally Bernardo Sousa ganhou a segunda. A sua namorada, Bruna Gomes, foi a grande vencedora do «Big Brother - Desafio Final», que juntou as duas edições.

Ainda no mesmo ano, o algarvio Miguel Vicente foi o grande vencedor do «Big Brother 2022», tendo ficado para a história como um dos concorrentes mais populares e memoráveis do Big Brother, o «diabo loiro».

Mas se falamos de concorrentes que ficam para a história, não podemos esquecer-nos de Francisco Monteiro, que venceu o Big Brother 2023 e que ainda hoje faz parte do formato como comentador.

A começar o ano de 2024 foi para o ar o Big Brother - Desafio Final 2, que teve como grande vencedor o vetereno dos reality-shows, Bruno Savate. Nesse mesmo ano, Inês Morais foi a grande vencedora do Big Brother 2024.

Por último e que está mais fresco na memória de todos, Luís Gonçalves venceu o Big Brother 2025, há apenas algumas semanas. No ar está neste momento o Big Brother Verão, resta esperar para sabermos quem irá vencer e juntar-se a este leque.