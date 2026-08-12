“Parou tudo”: Cara conhecida arrasa em vestido sexy e deslumbrante. E nós sabemos onde o pode comprar

Ao Minuto

15:38
Novos detalhes do casamento. Revelado o vestido de noiva da cerimónia surpresa que está a dar que falar - Big Brother

Novos detalhes do casamento. Revelado o vestido de noiva da cerimónia surpresa que está a dar que falar

15:25
Sara desabafa com Raquel em momento de revolta: «Eu não sou assim...» - Big Brother
17:22

Sara desabafa com Raquel em momento de revolta: «Eu não sou assim...»

13:52
Completamente passada! Sara revolta-se com atitude dos colegas: «Vou explodir» - Big Brother
06:36

Completamente passada! Sara revolta-se com atitude dos colegas: «Vou explodir»

13:41
João Ventura não quer Tatiana por perto: «Agora vem aí armada em boa samaritana...» - Big Brother
02:05

João Ventura não quer Tatiana por perto: «Agora vem aí armada em boa samaritana...»

13:09
Sara recusa-se a cumprir ordem de Afonso e o concorrente reage - Big Brother
02:19

Sara recusa-se a cumprir ordem de Afonso e o concorrente reage

13:05
João Ventura questiona Raquel sobre Boris e a resposta não deixa margem para dúvida: «Se fosse lá fora...» - Big Brother
01:25

João Ventura questiona Raquel sobre Boris e a resposta não deixa margem para dúvida: «Se fosse lá fora...»

12:37
«Senti-me oprimida»: Raquel abre o jogo e fala sobre os sentimentos que a têm incomodado - Big Brother
03:25

«Senti-me oprimida»: Raquel abre o jogo e fala sobre os sentimentos que a têm incomodado

12:27
João Ventura "dá um murro na mesa" com Raquel: «Acho que consegues ser melhor que isso» - Big Brother
09:44

João Ventura "dá um murro na mesa" com Raquel: «Acho que consegues ser melhor que isso»

12:18
João Ventura e Raquel colocam os pontos no I's mas nem tudo corre bem: «Não me consigo aproximar» - Big Brother
08:28

João Ventura e Raquel colocam os pontos no I's mas nem tudo corre bem: «Não me consigo aproximar»

11:53
Afonso arrasa postura de Sara e não esconde o ressentimento: «Não gostei» - Big Brother
01:57

Afonso arrasa postura de Sara e não esconde o ressentimento: «Não gostei»

11:50
Tatiana e Afonso têm conversa intensa. Será que os mal entendidos ficaram no passado? - Big Brother
12:15

Tatiana e Afonso têm conversa intensa. Será que os mal entendidos ficaram no passado?

11:35
Afonso dá palavras de apoio a Miguel depois da saída de Mariana Sá - Big Brother
04:45

Afonso dá palavras de apoio a Miguel depois da saída de Mariana Sá

11:30
João Ventura desabafa com Afonso durante a dinâmica: «Ontem houve uma situação que me está a abalar..» - Big Brother
02:53

João Ventura desabafa com Afonso durante a dinâmica: «Ontem houve uma situação que me está a abalar..»

11:26
"Cada cabeça, sua sentença": Descubra tudo sobre a dinâmica de Afonso - Big Brother
05:39

"Cada cabeça, sua sentença": Descubra tudo sobre a dinâmica de Afonso

11:11
Sozinho, João Ventura "fala com os seus botões": «Não há limites» - Big Brother
02:12

Sozinho, João Ventura "fala com os seus botões": «Não há limites»

10:47
Preocupados com Boris, João Ventura e Afonso assumem: «Não vai voltar a ser o mesmo» - Big Brother
01:55

Preocupados com Boris, João Ventura e Afonso assumem: «Não vai voltar a ser o mesmo»

10:19
Ana Luísa faz análise do jogo logo pela manhã. E as conclusões prometem surpreender - Big Brother
06:31

Ana Luísa faz análise do jogo logo pela manhã. E as conclusões prometem surpreender

01:47
Sara encosta Raquel à parede: «Qual é o teu sentimento pelo Nuno?» - Big Brother
01:17

Sara encosta Raquel à parede: «Qual é o teu sentimento pelo Nuno?»

01:24
Sara é implacável na polémica do comentário de Boris. E afirma qual é o grande problema dos concorrentes - Big Brother
02:02

Sara é implacável na polémica do comentário de Boris. E afirma qual é o grande problema dos concorrentes

01:19
Raquel é incompreendida? Vanessa tenta compreender o lado da amiga - Big Brother
03:09

Raquel é incompreendida? Vanessa tenta compreender o lado da amiga

00:40
Mariana Sá abandona a casa depois de pedido de namoro e quebra o silêncio sobre as críticas - Big Brother
02:07

Mariana Sá abandona a casa depois de pedido de namoro e quebra o silêncio sobre as críticas

00:33
Família de Miguel não deixou nada por dizer em relação ao namoro com Mariana Sá. Veja tudo - Big Brother
01:55

Família de Miguel não deixou nada por dizer em relação ao namoro com Mariana Sá. Veja tudo

00:27
Isolado e a sofrer em silêncio. Miguel é altamente criticado pelos colegas - Big Brother
03:27

Isolado e a sofrer em silêncio. Miguel é altamente criticado pelos colegas

00:24
Vanessa e João Ventura fazem o balanço das últimas polémicas e Tatiana está no centro da conversa - Big Brother
02:16

Vanessa e João Ventura fazem o balanço das últimas polémicas e Tatiana está no centro da conversa

23:00
«Ninguém tem argumentos para mim»: Sara arrasa o jogo dos colegas - Big Brother
02:54

«Ninguém tem argumentos para mim»: Sara arrasa o jogo dos colegas

Acompanhe ao minuto

“Parou tudo”: Cara conhecida arrasa em vestido sexy e deslumbrante. E nós sabemos onde o pode comprar

  • Big Brother
“Parou tudo”: Cara conhecida arrasa em vestido sexy e deslumbrante. E nós sabemos onde o pode comprar - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Ana Batista voltou a chamar a atenção nas redes sociais com uma escolha de moda que não passou despercebida. A ex-concorrente do Secret Story surgiu com um vestido curto e cheio de brilho, que rapidamente conquistou as atenções.

Ana Batista mostrou uma vez mais o seu lado mais ligado à moda ao partilhar uma nova fotografia nas redes sociais. A antiga concorrente do Secret Story apostou num visual marcante, tendo como protagonista uma peça que não precisa de muitos complementos para se destacar.

O vestido escolhido pertence à Pull&Bear e caracteriza-se pelo corte curto e pelas alças finas, numa silhueta simples que ganha protagonismo graças à aplicação de lantejoulas. O acabamento brilhante transforma completamente a peça e confere-lhe um ar festivo e descontraído ao mesmo tempo, tornando-a uma opção versátil para uma saída de verão, um jantar ou uma noite especial.

A escolha de Ana Batista mostra precisamente como uma peça com brilho pode assumir diferentes estilos consoante a forma como é conjugada. Neste caso, o vestido é o elemento central da produção e deixa todo o destaque para a textura e para o efeito luminoso criado pelas lantejoulas.

A ex-concorrente voltou assim a apostar numa tendência que continua a marcar presença nos looks de verão: peças brilhantes que deixam de estar reservadas exclusivamente para ocasiões mais formais e passam a integrar também produções pensadas para os dias e noites quentes.

Com uma proposta jovem e descontraída, o modelo escolhido por Ana Batista acaba por ser também uma inspiração para quem procura uma peça capaz de transformar um visual sem necessidade de grandes acessórios.

Depois da passagem pelo Secret Story, Ana Batista continua a manter uma presença ativa nas redes sociais, onde partilha diferentes momentos da sua vida e também algumas das suas escolhas de estilo. Desta vez, foi o brilho do vestido que roubou todas as atenções.

 

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Ana batista Vestido Ferias

Relacionados

O look de férias de Carolina Pinto está a dar que falar: saiba quanto custa o vestido

O vestido de verão que deixou todos rendidos. Cristina Ferreira exibe peça de sonho e o valor impressiona

Maria Botelho Moniz surpreende com visual em tons de rosa. E há um pormenor que faz toda a diferença

Comprido e cheio de folhos: O vestido de Inês Morais fez furor e pode comprá-lo por um preço imperdível

Fora da Casa

«É tudo mentira»: Hugo reage às acusações de Mariana Sá e garante que ficou «chocado»

Há 8 min

Carolina Pinto faz confissão inesperada: «Fazer as pazes (…) o amor vence sempre»

Há 12 min

Após comentário sobre o casamento, Cristiano Ronaldo responde a Cristina Ferreira: «Vou dar-te...»

Há 45 min

Lembra-se desta promessa feita dentro da casa? Pedro Jorge recorda o momento que deu origem ao pedido de casamento a Marisa Pires

Há 2h e 54min

Famosa revela desejo inesperado e envolve Cristina Ferreira: «Queria mesmo muito»

Há 2h e 55min

Depois de ficar desalojada, esta cara conhecida volta a passar um “mau bocado”. E o que lhe aconteceu vai deixá-lo de boca aberta

Há 3h e 48min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Luto. Marco Costa sofre com perda repentina durante as férias: «Dói tanto»

Ontem às 16:58

Após separação, Sónia Jesus partilha foto em companhia especial: «O início de uma paixão»

Hoje às 09:57

O look de férias de Carolina Pinto está a dar que falar: saiba quanto custa o vestido

Hoje às 10:11

«Antes de me abandonar uma semana»: Marco Costa prepara-se para a despedida da filha com um gesto especial

Ontem às 11:24

O vestido de verão que deixou todos rendidos. Cristina Ferreira exibe peça de sonho e o valor impressiona

Ontem às 16:53
Ver Mais

Notícias

«É tudo mentira»: Hugo reage às acusações de Mariana Sá e garante que ficou «chocado»

Há 8 min

Novos detalhes do casamento. Revelado o vestido de noiva da cerimónia surpresa que está a dar que falar

Há 10 min

Carolina Pinto faz confissão inesperada: «Fazer as pazes (…) o amor vence sempre»

Há 12 min

Após comentário sobre o casamento, Cristiano Ronaldo responde a Cristina Ferreira: «Vou dar-te...»

Há 45 min

Lembra-se desta promessa feita dentro da casa? Pedro Jorge recorda o momento que deu origem ao pedido de casamento a Marisa Pires

Há 2h e 54min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Carolina Pinto faz confissão inesperada: «Fazer as pazes (…) o amor vence sempre»

Há 12 min
09:05

Atitudes de Tatiana geram uma discussão cruzada e o clima ferve

Ontem às 12:37

«Antes de me abandonar uma semana»: Marco Costa prepara-se para a despedida da filha com um gesto especial

Ontem às 11:24
07:54

Vanessa toma uma posição e vai defender Boris até ao fim: «Uma atitude isolada...»

10 ago, 22:42
06:19

Raquel não cala a revolta para com os amigos e o motivo está relacionado com o comentário de Boris

10 ago, 22:26
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Hugo Miguel Pereira reage a declarações de Mariana Sá: "Fiquei chocado"

Há 59 min

"Hoje começa uma nova etapa". Jéssica Galhofas faz revelação... e assume: "Sei o momento difícil que atravessa"

Há 1h e 51min

Hugo Pereira responde a Mariana Sá e apenas confirma uma afirmação: «É a única verdade que ela conta»

Hoje às 11:39

Dois Mercedes não chegam: vencedora do Big Brother surge ao volante de um Ferrari de mais de 200 mil euros

Hoje às 10:40

De madrugada, irmã de Jéssica Antunes no hospital

Hoje às 10:15
Ver Mais Outros Sites