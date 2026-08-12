“Parou tudo”: Cara conhecida arrasa em vestido sexy e deslumbrante. E nós sabemos onde o pode comprar

Ana Batista mostrou uma vez mais o seu lado mais ligado à moda ao partilhar uma nova fotografia nas redes sociais. A antiga concorrente do Secret Story apostou num visual marcante, tendo como protagonista uma peça que não precisa de muitos complementos para se destacar.

O vestido escolhido pertence à Pull&Bear e caracteriza-se pelo corte curto e pelas alças finas, numa silhueta simples que ganha protagonismo graças à aplicação de lantejoulas. O acabamento brilhante transforma completamente a peça e confere-lhe um ar festivo e descontraído ao mesmo tempo, tornando-a uma opção versátil para uma saída de verão, um jantar ou uma noite especial.

A escolha de Ana Batista mostra precisamente como uma peça com brilho pode assumir diferentes estilos consoante a forma como é conjugada. Neste caso, o vestido é o elemento central da produção e deixa todo o destaque para a textura e para o efeito luminoso criado pelas lantejoulas.

A ex-concorrente voltou assim a apostar numa tendência que continua a marcar presença nos looks de verão: peças brilhantes que deixam de estar reservadas exclusivamente para ocasiões mais formais e passam a integrar também produções pensadas para os dias e noites quentes.

Com uma proposta jovem e descontraída, o modelo escolhido por Ana Batista acaba por ser também uma inspiração para quem procura uma peça capaz de transformar um visual sem necessidade de grandes acessórios.

Depois da passagem pelo Secret Story, Ana Batista continua a manter uma presença ativa nas redes sociais, onde partilha diferentes momentos da sua vida e também algumas das suas escolhas de estilo. Desta vez, foi o brilho do vestido que roubou todas as atenções.