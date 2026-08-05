Pedido de casamento surpreende todos. Esta ex-concorrente de reality show da TVI está noiva

Ana Carolina Silva vive uma das fases mais felizes da sua vida. A antiga concorrente do Secret Story 6 anunciou, esta terça-feira, que está noiva, através de uma publicação no Instagram.

«I said yes», começou por escrever, revelando que aceitou o pedido de casamento. Na emotiva declaração, Ana Carolina recordou o início da relação e destacou o caminho que ambos percorreram até chegarem a este momento.

«Há um ano, um oceano separava-nos. Hoje, o amor uniu-nos», escreveu. A ex-concorrente do reality show da TVI contou ainda que o pedido aconteceu ao pôr do sol, junto a um farol, cenário que ganhou um significado muito especial para o casal.

Na publicação, Ana Carolina descreveu o companheiro como o seu «porto seguro» e confessou que percebeu que tinha encontrado o caminho certo ao lado dele. «Quando me perguntaste se queria passar a vida contigo... a única resposta foi: Sim. Para sempre», partilhou.

A declaração termina com uma nova prova de amor. «To love and be loved, today and always. I love you», escreveu.