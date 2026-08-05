Pedido de casamento surpreende todos. Esta ex-concorrente de reality show da TVI está noiva
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Ana Carolina Silva está noiva. A ex-concorrente do Secret Story 6 recorreu às redes sociais para anunciar que foi pedida em casamento e partilhou uma emotiva declaração de amor ao companheiro.
Ana Carolina Silva vive uma das fases mais felizes da sua vida. A antiga concorrente do Secret Story 6 anunciou, esta terça-feira, que está noiva, através de uma publicação no Instagram.
«I said yes», começou por escrever, revelando que aceitou o pedido de casamento. Na emotiva declaração, Ana Carolina recordou o início da relação e destacou o caminho que ambos percorreram até chegarem a este momento.
«Há um ano, um oceano separava-nos. Hoje, o amor uniu-nos», escreveu. A ex-concorrente do reality show da TVI contou ainda que o pedido aconteceu ao pôr do sol, junto a um farol, cenário que ganhou um significado muito especial para o casal.
Na publicação, Ana Carolina descreveu o companheiro como o seu «porto seguro» e confessou que percebeu que tinha encontrado o caminho certo ao lado dele. «Quando me perguntaste se queria passar a vida contigo... a única resposta foi: Sim. Para sempre», partilhou.
A declaração termina com uma nova prova de amor. «To love and be loved, today and always. I love you», escreveu.
Recorde-se de que Ana Carolina Silva participou no Secret Story 6, estreado em setembro de 2016, entrando na casa com o segredo «Sou viciada em cirurgias plásticas». Atualmente, mantém uma presença mais discreta nas redes sociais e dedica-se sobretudo à vida pessoal, sendo mãe de um menino. Veja mais imagens na galeria acima.