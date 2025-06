Cinco anos depois da morte inesperada do pai, Ana Catharina regressa ao Big Brother com missão especial

A conversa com Ana Catharina sobre a desistência do Big Brother

Ana Catharina ficou conhecida pela sua participação no Big Brother 2020 e agora é concorrente do Big Brother Verão. À conversa com Maria Botelho Moniz, a jovem brasileira recordou a morte do pai, que aconteceu quando esta estava dentro da casa mais vigiada do país.

«Foi no seu programa uma das primeiras vezes que eu falei na perda do meu pai, então acredito que isto seja para re-significar e para ganhar também», disse, referindo-se a facto de Maria Botelho Moniz ser apresentadora do Dois às 10 na altura em que esta foi convidada especial do formato (pode ver o momento na nossa galeria).

Maria Botelho Moniz não ficou indiferente ao desabafo da concorrente: «Estávamos em plena pandemia da covid-19, no Big Brother 2020, apresentado por Cláudio Ramos, e a Ana Catharina perdeu o pai enquanto estava na casa do Big Brother e a notícia foi-lhe dada dentro da casa e foi um dos momentos mais marcantes do Big Brother. Fico feliz que regresse com uma energia renovada e para honrar aquilo que ficou para trás».