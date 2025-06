Esta concorrente do Big Brother Verão deu que falar na pandemia e tem um dos momentos mais virais de sempre do Big Brother 2020

A conversa com Ana Catharina sobre a desistência do Big Brother

Ana Catharina está de regresso ao Big Brother. A ex-concorrente do Big Brother 2020 e do Duplo Impacto está de volta, agora como concorrente do Big Brother Verão.

Recorde-se que a passagem de Ana Catharina pela televisão portuguesa foi muito marcante, com a luso-brasileira a ser protagonista de alguns dos vídeos mais virais de 2020, durante a pandemia.

Ana Catharina deu muito que falar quando respondeu, sem pudor, às críticas de outra concorrente: «eu abro as pernas para quem eu quiser». Além disso, foi notícia por se recusar a nomear mulheres e pela relação que manteve com Diogo, o segundo classificado do BB2020.

Ana Catharina não passou despercebida na casa do Big Brother 2020. A luso-brasileira de 34 anos, destacou-se como uma das vozes mais autênticas e ativistas do programa. Feminista, espiritual e empática, dividiu opiniões, mas conquistou o público e o 5º lugar, na final.

Com uma forte ligação ao yoga, à meditação e à alimentação consciente, Ana Catharina foi muito além do entretenimento: trouxe temas como o respeito pelos animais, a ecologia e o autoconhecimento para o centro da conversa mediática.

Assume-se como uma pessoa autêntica, com um humor irónico e uma mulher de mil ofícios: atriz, produtora de eventos, professora de yoga, massoterapeuta, influencer, modelo, entre tantas outras experiências profissionais.

Diz que entra neste Big Brother Verão com uma única expectativa e objetivo: ganhar!