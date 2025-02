Ana Catharina: Concorrente épica do Big Brother 2020 tem uma profissão nova e vai surpreende-lo

Impossível esquecer: Ana Catharina marcou o «Big Brother 2020» pela sua postura marcante. Após o fim do programa, a ex-concorrente ainda morou em Portugal, mas já regressou ao Brasil. E é neste País, que continua a destacar-se. Recorde tudo sobre a ex-concorrente:

Nasceu no Brasil e tem dupla nacionalidade porque o seu bisavô era de Mirandela. Estudou no Rio de Janeiro onde viveu até aos 16 anos. Ávida de experiências, iniciou 4 cursos universitários, mas não concluiu um. Já viveu na Índia, Irlanda e destaca como melhor momento da vida a altura em que viveu com monges numa floresta da Tailândia.

Ana Catharina é terapeuta de reiki, instrutora de yoga e já fez trabalhos como modelo e atriz. Vegana convicta, medita e pratica yoga diariamente. Participou no BB2020 e diz que a experiência foi "mara". Mais tarde, voltou ao grande ecrã para o programa "Duplo Impacto".

Mas hoje em dia, 5 anos depois do programa, o que estará Ana Catharina a fazer?

Na sua conta oficial de instagram, assume-se como artista. Ana Catharina partilha com os seguidores muitas dicas de saúde e exercício físico. Um dos conteúdos em que se foca é yoga! A brasileira partilha vários vídeos educativos nos quais ensina quem a segue e fazer inúmeras posições de yoga, que contribuem para o bem estar físico e uma mobilidade melhorada. Ora veja este exemplo:

Nas redes sociais, também tem efetuado diversas parcerias com marcas que primam pela saúde. Assim, assume-se como influencer de lifestyle. Com um físico cuidado e uma energia inesgotável, a ex-concorrente ensina quem a segue a adotar comportamentos mais saudáveis.

Ousada, Ana Catharina surge diversas vezes em fotografias e vídeos mais excêntricos, nomeadamente na altura do Carnaval do Rio de Janeiro.

Confira todas as imagens mais sensuais nesta galeria que preparámos para si.