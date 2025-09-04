Depois de Fanny, há mais uma concorrente a perder tudo

Ana Costa, ex-concorrente da Casa dos Segredos, revelou que perdeu a sua conta de Instagram, onde guardava não só conteúdos do dia a dia, mas também várias memórias pessoais e profissionais. A ex-concorrente confessou que o desaparecimento da página foi um choque, uma vez que representava a ligação especial que tinha vindo a construir com os seus seguidores.

Determinada a transformar o contratempo num recomeço, Ana apresentou já o seu novo perfil, que descreve como uma «nova casa digital», dedicada à partilha de inspiração, moda, lifestyle e amor.

No apelo final, Ana Costa pediu aos seguidores que a voltem a apoiar nesta nova etapa, ajudando a reconstruir a comunidade que, garante, regressará «ainda mais forte e ainda mais bonita».

Recorde que, casos semelhantes têm sido relatados por outros ex-concorrentes ligados a reality shows. Entre os nomes que já enfrentaram problemas com as suas contas estão Catarina Miranda, Afonso Leitão e Fanny Rodrigues.