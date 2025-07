Sexy, confiante e pronta para tudo: Esta famosa cantora é a nova concorrente do Big Brother Verão

Ana Duarte entra no Big Brother Verão e arrasa nas redes sociais com fotos sensuais em biquíni.

Ana Duarte, cantora de 38 anos e rosto bem conhecido do público português, é uma das concorrentes da nova edição do Big Brother Verão. Com uma voz marcante e uma personalidade irreverente, Ana promete dar que falar dentro e fora da casa mais vigiada do país.

A artista, que se destacou desde a infância em diversos programas musicais — vencendo todos em que participou —, volta agora a estar debaixo dos holofotes, não só pela sua entrada no reality show da TVI, mas também pelas imagens arrojadas que tem partilhado nas redes sociais. Em biquíni, a exibir curvas de fazer inveja, Ana Duarte tem arrancado suspiros e muitos elogios dos seguidores, que não poupam nos comentários: “Bomba!”, “Rainha do verão!” e “A tua entrada no Big Brother promete!” são apenas alguns dos exemplos.

A cantora viveu uma carreira promissora, interrompida por uma decisão difícil: deixou a música por amor. “Ainda pesa”, confessou recentemente, admitindo que sente ter nascido para cantar. No entanto, agora vê no Big Brother Verão uma oportunidade de recomeço e de se mostrar de forma mais autêntica. “Vou sem expectativas, quero ser surpreendida pela positiva”, afirmou antes da estreia.

Com espírito livre e um lado provocador, Ana Duarte autodefine-se como “doida da vida” e garante que vai dar tudo por tudo nesta nova etapa. Os fãs estão atentos — tanto às dinâmicas na casa como às fotos ousadas que continuam a incendiar o Instagram.

Resta saber se a sua voz — e a sua atitude — vão conquistar também os portugueses nas galas de domingo à noite. Uma coisa é certa: Ana Duarte não vai passar despercebida.

Saiba mais sobre a nova concorrente...

No «Dois às 10», Ana Duarte recordou os sacrifícios dos pais para concretizar o seu sonho na música. A cantora contou como os pais venderam a casa e o carro, tendo vivido tempos difíceis para a apoiar.

Ana Duarte viveu com os padrinhos durante dois anos, num T2 com mais sete pessoas, e emociona-se ao recordar o apoio incondicional dos pais. A cantora revela as dificuldades que enfrentou para singrar no mundo da música, principalmente como mulher, e o apoio fundamental da sua família.