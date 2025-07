Esta concorrente do Big Brother Verão já foi capa da Playboy. E esta imagem é a prova

Desde que entrou no Big Brother Verão, Ana Duarte não tem passado despercebida. A concorrente, já bem conhecida do público pela sua carreira na música, volta a captar todas as atenções, e não é a primeira vez.

Em 2016, três anos após ter sido mãe, Ana protagonizou uma produção escaldante para a Playboy, que se tornou numa das edições especiais de colecionador da revista. A sessão fotográfica destacou-se não apenas pela sensualidade natural da artista, mas também pela mensagem que carregava.

A produção, marcada por imagens de forte impacto estético, celebrou a elegância do corpo feminino, desafiando estereótipos e reforçando a autoestima e o poder das mulheres após a maternidade. Mais do que um ensaio sensual, tratou-se de um manifesto visual de confiança e liberdade.

Com um corpo em plena forma e uma atitude segura, Ana Duarte assumiu na altura que o objetivo era claro: inspirar outras mulheres, especialmente mães, a sentirem-se bem na própria pele.

Veja aqui a capa: