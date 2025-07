Irreconhecível: não imagina como era Ana Duarte há mais de 10 anos

Esta semana, a cantora chegou ao "Big Brother Verão", após ter pisado diversos palcos e ter aparecido em vários programas de televisão. E sim: a Ana Duarte de hoje é a mesma que outrora encantava audiências com o cabelo loiro platinado e um estilo cheio de brilho.

Agora, com cabelo preto, morena e com uma expressão marcada por uma vida intensa, Ana Duarte está a escrever um novo capítulo da sua vida — e fá-lo à vista de todos.

Veja, em baixo, uma das publicações mais recentes da cantora, e que incendiaram as redes sociais.

Cantora e artista multifacetada, Ana Duarte tem 38 anos e um percurso cheio de altos e baixos. Natural da zona de Almada, começou a cantar ainda em adolescente e rapidamente se destacou em concursos de talentos e festas locais.

O grande público conheceu-a quando participou em programas de televisão ligados à música, conquistando pela sua voz potente e presença carismática. Durante anos, esteve afastada das luzes da ribalta, mas o "Big Brother Verão" marca agora o seu regresso aos holofotes — e com impacto.

Recorde, no vídeo em baixo, a entrada da concorrente na casa mais vigiada do País.

Durante mais de uma década, Ana Duarte foi casada com Ricardinho, um conhecido jogador de futsal português.

Dessa relação nasceu a filha de ambos, Inês, hoje com 12 anos, que é o grande orgulho da concorrente.

No entanto, o casamento terminou em 2015, e segundo a concorrente, o processo de separação foi tudo menos fácil.

O fim do casamento marcou o início de um dos períodos mais sombrios da vida de Ana Duarte. Longe da família, afastada dos palcos e a viver com dificuldades financeiras e emocionais, a cantora passou por momentos de grande fragilidade.

«O divórcio foi muito complicado. Foi difícil para mim, apanhei uma depressão muito grande, era tudo a acontecer, havia muita coisa nas minhas costas. Era a editora e a dizer 'calma, nós vamos marcar' e depois não marcavam e eu precisava de dinheiro. Até que disse que preferia acabar com a minha vida e já estava. Era muita coisa e é preciso ter cuidado com a depressão, porque quem está de fora não entende. Eu estava no meu limite», confidenciou em entrevista recente.