Descobrimos a amiga famosa de Ana Duarte que 'incendeia' as redes sociais e foi mãe aos 14 anos

A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído

Bruna Fortunato: a amiga de Ana Duarte que conquista as redes sociais com fotos escaldantes

No passado dia 25 de julho, Ana Duarte, uma das concorrentes mais recentes do Big Brother Verão, partilhou publicamente o carinho que tem pela sua grande amiga Bruna Fortunato — e esse detalhe não nos passou despercebido.

Veja as declarações de concorrente, no vídeo em baixo.

Bruna Fortunato é personal trainer e soma mais de 147 mil seguidores no Instagram. A razão? Fotografias ousadas, em biquíni, que não deixam ninguém indiferente e que fazem subir – e muito – a temperatura das redes sociais. Mas Bruna Fortunato é muito mais do que uma cara bonita e um corpo tonificado: tem uma história de vida inspiradora que tocou os portugueses.

Foi precisamente no programa Dois às 10, a 25 de junho, que Bruna Fortunato partilhou o seu passado com os telespectadores. Foi mãe aos 14 anos e a filha, Diana, tem agora 16. As duas estiveram lado a lado em estúdio e a reação foi unânime: ninguém acredita que são mãe e filha! A cumplicidade entre ambas foi visível e deixou todos emocionados.

Veja, em baixo, alguns vídeos da entrevista da amiga de Ana Duarte no programa das manhãs da TVI, onde a própria partilha a sua história.

Também, no passado dia 18 de julho de 2024, Bruna Fortunato e a filha Diana, foram convidadas do extinto programa Goucha, conduzido por Manuel Luís Goucha, onde falaram da sua relação muito cúmplice.

Sobre a amizade com Ana Duarte, esta sempre atenta e afetuosa, comentou uma das últimas publicações de Bruna Fortunato nas redes sociais com as palavras: “Amor da sua bestie ❤️ te amo momo”

Veja, em baixo, a publicação original.

Uma amizade cúmplice, uma vida com altos e baixos e uma presença digital que promete não passar despercebida.