Agora é que foi. Ana Duarte expõe tudo sobre vida de Catarina Miranda: «No teu ambiente de trabalho ninguém gosta de ti e...»

Big Brother Verão: Ana Duarte acusa Catarina Miranda de ser «má, invejosa» e garante que «ninguém gosta dela».
Na tarde desta quinta-feira, dia 14 de agosto, a tensão na casa do Big Brother Verão subiu de tom com um confronto intenso entre Ana Duarte e Catarina Miranda. A cantora não poupou críticas à concorrente de Almeirim, acusando-a de ter «atitudes maliciosas» e de não ser verdadeira nas suas relações de amizade dentro e fora do programa.
Ana Duarte começou por afirmar: «Tu tens atitudes maliciosas, porque as tuas pessoas que dizes que gostas e que vens ter quando não estás bem com ele [Afonso] sou eu e ela [Bruna], porque mais ninguém aqui gosta de ti. Espetáculo fazes tu a ires tomar comprimidos porque ele deixou de falar contigo e choras».
Catarina Miranda ripostou de imediato: «Isto é que são os amigos». Contudo, Ana Duarte não deixou passar: «Amigas não, a palavra amigo é muito forte e que eu contigo não vou ter mais. A vida vai-te ensinar o que é ser amiga, as palavras levam o vento, é as atitudes que tu tens tido».
A cantora também expôs que Catarina não mantém qualquer relação com Bruna fora da casa, apesar de afirmar que as duas eram amigas: «Não conheces, é mentira Portugal. A Miranda não conhece ninguém lá de fora. Tu ainda tens muito que aprender. Ela sim é que é minha amiga lá de fora, não és tu».
Em resposta, Catarina Miranda falou em «figuras tristes», mas voltou a ouvir troco: «Como tu. Tu não és mais que ninguém e tu vais ver isso quando chegares lá fora. Eu também estou muito triste com as tuas atitudes, dizes que és amiga e não te esforças. E já muita coisa me disseram aqui, que eu andava tapada, e que agora é um facto. Aqui e lá fora. Mas depois quando chegares lá fora, a conversa é outra».
Ana Duarte endureceu ainda mais o discurso: «Por isso é que lá fora ninguém gosta dela. Porquê? E depois chego aqui e ninguém gosta dela. Pois não tens [muitos amigos], porque ninguém te suporta, porque tu és má, és invejosa! E lá fora mostras isso também, por isso é que ninguém te suporta. Tu ainda tens muito que crescer na vida. Não tens muitos amigos, porque tu como amiga, ui, cuidado».
Visivelmente exaltada, Ana deixou uma última crítica a Catarina Miranda: «Tu és bué triste, juro, tu ainda vais sofrer mais na tua vida. Por isso é que no teu ambiente de trabalho ninguém gosta de ti e quando chegares lá fora vais entender o que é que eu te estou a dizer». Recorde-se de que Catarina Miranda trabalhava como repórter no programa das manhãs de um canal televisivo, até decidir entrar no Big Brother Verão.