Ana Duarte comove-se: "se eu soubesse que a minha filha estava no meio eu já tinha saído há muito"

Ana Duarte foi a última concorrente expulsa do Big Brother Verão e esta segunda-feira esteve no programa 'Dois às 10', da TVI, a recordar o seu percurso e a forma como o viveu.

A ex-concorrente acabou por falar da filha, Riana, e de como lhe custou ver o estado em que ela estava quando Ana saiu do Big Brother, por causa de toda a polémica em torno das declarações sobre o divórcio na sua curva da Vida.

«Como é que ela te recebeu? Sentiste que ela ficou triste com isto tudo?», perguntou Cristina Ferreira. Ana Duarte consentiu e as lágrimas começaram a tomar conta dela: «E se eu soubesse disso tinha saído, porque independentemente de eu querer muito trabalho... », afirmou.

A cantora continuou: «Eu queria muito isto, ser reconhecida, mas se eu soubesse que a minha filha estava no meio eu já tinha saído há muito. Porque não há dinheiro no mundo, nem reconhecimento que pague a cabecinha da minha filha».

«E ao longos destes anos o que eu tentei - e faço muito bem o meu papel - é que ela seja esta menina educada, ciente das coisas que diz e maravilhosa», sublinhou Ana Duarte lavada em lágrimas.