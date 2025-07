Afonso Leitão já não é o concorrente 'mais odiado': Novo Ranking de Popularidade traz novidades surpreendentes

A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído

Os resultados da mais recente votação nas stories do Big Brother já estão disponíveis e há novidades importantes nas preferências dos fãs do reality.

Jéssica continua a ser a concorrente mais popular da casa, mantendo-se firme no 1.º lugar, agora com uns impressionantes 82% de aprovação. A liderança já não é surpresa, mas o que chamou a atenção foi a subida vertiginosa de Ana Duarte, que esta semana ultrapassou Bruna e conquista o 2.º lugar no ranking.

Bruna desce assim uma posição e fecha o pódio, seguida de Eduardo e Catarina, que completam o top 5.

Na metade inferior da tabela, Kina, Fábio Paim, João Oliveira e Bruno de Carvalho mantêm-se numa zona mais neutra, enquanto Daniela aparece no 10.º lugar.

Mas se há alguém que deu nas vistas pela negativa foi Viriato: esta semana, desce para o 12.º e último lugar, tornando-se o concorrente menos popular. Afonso, que anteriormente ocupava essa posição, sobe ligeiramente e escapa ao fim da tabela.

Eis o ranking completo:

1.º Jéssica

2.º Ana Duarte

3.º Bruna

4.º Eduardo

5.º Catarina

6.º Kina

7.º Fábio Paim

8.º João Oliveira

9.º Bruno de Carvalho

10.º Daniela

11.º Afonso

12.º Viriato

As opiniões mudam de semana para semana, e no Big Brother Verão, tudo pode acontecer.