Música Icónica de Ana Duarte nomeada para prémio importante

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Ana Duarte soma mais uma distinção na carreira musical. A canção "Loba" foi nomeada para os Prémios Play da Música Portuguesa 2026, na categoria de Melhor Canção Ligeira e Popular e a artista não escondeu a emoção.

A confirmação chegou na quarta-feira, dia 18 de março, quando a cantora partilhou a novidade nas redes sociais com uma mensagem de agradecimento aos fãs.

"Loba" ganhou projeção nacional durante a participação de Ana Duarte no Big Brother Verão, tornando-se rapidamente num dos temas mais associados aos reality shows portugueses e conquistando o estatuto de verdadeiro ícone popular.

A cerimónia de entrega dos Prémios Play está marcada para 23 de abril de 2026.

Nas redes sociais, Ana Duarte deixou uma mensagem emotiva aos seguidores: «O sonho sempre se torna realidade. Prémios play 2026… dia 23 de abril a LOBA vai estar nomeada para melhor canção ligeira e popular. Graças a vocês estou aqui. Grata …. Bora equipa», escreveu.