As revelações bombásticas de Ana Duarte sobre Ricardinho: «Depois, levas um pontapé no rabo...»

Ana Duarte é a nova concorrente do Big Brother Verão e entrou em grande na gala do passado domingo. A cantora, de 38 anos, pode não ser conhecida para muitos, mas ela viveu um romance ao lado de Ricardinho, um dos melhores jogadores de futsal do mundo, e os dois têm até uma filha em comum.

Desde que entrou na casa, a artista tem-se mantido muito discreta no que toca ao 'ex', mas inevitavelmente o assunto veio à baila quando Ana contava aos amigos como tinha sido viver no Japão, enquanto Ricardinho jogava por lá.

Sem nunca mencionar o nome do ex-companheiro, houve concorrentes que começaram a ficar curiosos, como Afonso Leitão e Daniela Santos. Bruna tentou fazer sinal ao ex-paraquedista para lhe explicar de quem Ana Duarte falava, mas a cantora travou-a: «Não faças isso, não digas, por favor».

Ana Duarte sobre Ricardinho: «Nunca mais o faria, por homem nenhum»

A conversa prosseguiu e Ana Duarte garantiu que deixou o seu sonho da música em prol do sonho de Ricardinho.

«Eu abandonei o meu sonho em prol do dele...», começou por dizer. «Eu só vinha cá no Natal porque não havia voos diretos para a cidade no Japão... e lá eu era dona de casa, eu bati mal por causa disso. Eu trabalhei desde os meus dez anos. E, tudo bem, ninguém me obrigou. Aliás, ele (Ricardinho) até tinha proposto um valor exorbitante para eles não aceitarem, mas eles aceitaram. E ele disse-me que se eu não fosse com ele, ele não ia. E eu disse-lhe: 'Ok, eu vou falar com a minha editora, vamos parar e eu vou contigo para o Japão', E fui», explanou.

«Há muita coisa por detrás, e eu não me arrependo, mas nunca mais o faria. Por homem nenhum. Depois, levas um pontapé no rabo e ficas com uma mão atrás e outra à frente», acrescentou.

