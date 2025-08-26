O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal

Ana viveu uma história de amor intensa com aquele que viria a ser considerado o melhor jogador de futsal do mundo, Ricardinho. No Big Brother, a concorrente quebrou o silêncio acerca do polémico divórcio. Por sua vez, Ricardinho pronunicou-se e deixou uma nota de '24h' nas suas redes sociais, defendendo o seu lado da história.

Num post na sua conta de instagram, o jogador escreveu: «Face às declarações recentemente divulgadas e em total respeito pela verdade e pela minha imagem pública, sinto-me na obrigação de esclarecer e repor factos de forma objetiva e sem recorrer a insinuações ou julgamentos pessoais. As alegações que me foram atribuídas não correspondem à realidade, carecem de fundamento e serão devidamente apreciadas, em breve, pelo tribunal competente».



Mas Ricardinho não ficou por aí, acrescentando: «A relação com a Ana Duarte, terminou por razões privadas, e o divórcio, como a mesma melhor saberá, foi realizado por mútuo consentimento, conforme consta da ata de conciliação que correu termos na Conservatória de Registo Civil, sendo, portanto, totalmente falso que se tenha tratado de um processo litigioso. Aliás, o mesmo decorreu numa altura em que a Ana Duarte, inclusivamente, já havia refeito a sua vida pessoal.Sempre agi de acordo com os meus deveres familiares e legais, nunca faltando ao apoio devido, mantendo uma excelente relação com a nossa filha em comum, que é a principal razão pela qual adoto uma postura de reserva quanto à exposição deste assunto.

Lamento que a esfera privada tenha sido exposta publicamente e de forma adulterada, mas tal como até aqui, não entrarei em detalhes ou ataques pessoais».



Descontente com o que ouviu na Curva da Vida, por parte da ex-mulher, o jogador não ficou indiferente: «Apesar disso, não permitirei narrativas que visam apenas fragilizar a minha imagem e levarei até às últimas instâncias a reposição da verdade quer pessoal, quer legal. Desejo que a Ana Duarte faça o seu caminho individual, focado no seu mérito pessoal e não num passado, que agora se relata distorcido, com o intuito de alavancar a carreira».

«Com este esclarecimento, encerro a minha intervenção sobre o tema, reafirmando que a minha prioridade continua a ser a minha família e os meus filhos, a minha profissão e acima de tudo, a verdade dos factos», terminou no comunicado feito.

Recorde aqui a Curva da Vida da concorrente:

Durante a gala do programa, Ana Duarte abriu o coração sobre o que viveu ao lado do jogador, contando a sua versão dos factos. Conheceram-se cedo e, aos 22 anos, a cantora vivia o que acreditava ser a sua primeira grande paixão. «Fui pedida em casamento», recorda, explicando que um ano depois disse o «sim».

A lua-de-mel depressa se confundiu com os sacrifícios pessoais. Quando o jogador recebeu uma proposta para jogar no Japão, deixou claro que só aceitaria se a mulher o acompanhasse. Ana acabou por deixar a carreira em suspenso. «Durante cinco anos parei a minha vida e fui. Sofri muito, sentia-me inútil, vivi para o sonho daquela pessoa», desabafou.

Ricardinho atingia a glória máxima, consagrando-se o melhor jogador do mundo, mas Ana vivia na sombra desse sucesso, segundo afirmou. Quando se mudaram para a Rússia, a pressão para constituir família aumentou. «Ele fazia pressão para ter um filho» e, quando aconteceu, Ana afirma: «Só me acompanhou na primeira consulta». A cantora afirmou que Ricardinho sempre «Pai por telefone» e, até aos dias de hoje, a filha sofre muito com isso.

Segundo a artista, as discussões tornaram-se inevitáveis e, em 2014, a cantora descobriu a dura realidade do seu casamento.

«O dia do divórcio foi muito difícil porque descobri realidades que me passavam ao lado. Não comia, não conseguia fazer nada, não conseguia cuidar da minha filha. Saí sem nada, perdi a minha casa, não tinha trabalho. Esta pessoa tirou-me o chão», admite.

De regresso a Portugal, tentou reerguer-se, mas confessou sentir-se esquecida: «Quando tentei voltar, ninguém me conhecia já». Apesar de tudo, garante que a filha, fruto da relação, acabou por lhe dar forças para seguir em frente.

Agora, o jogador já respondeu.