Há interesse por Viriato Quintela? Ana Duarte põe tudo em pratos limpos: «Havia ali coisas...»

Nova concorrente do Big Brother Verão foi casada com um dos melhores jogadores de Portugal: e têm uma filha em comum

Ana Duarte e Viriato Quintela foram protagonistas de várias discussões dentro da casa do Big Brother Verão, mas há quem acredite que houvessem segundas intenções entre os dois. Esta segunda-feira, 1 de setembro, a concorrente expulsa do reality show esteve no Dois às 10 e meteu tudo em pratos limpos.

Durante a conversa, em que Ana Duarte abordou os altos e baixos desta experiência, a mesma foi questionada sobre se sentiu um «encantamento» de Viriato em relação a ela.

«Sou mulher... Mas, no início, pensei: 'Ele está aqui fechado...' Se calhar, uma mulher aguenta muito mais tempo. Agora, um homem... Eu apanhava-o muitas vezes a olhar para mim e eu ficava mesmo desconfortável. Até dizia: 'O que foi?'», começou por referir, afirmando ainda que houve vários comentários do colega - «como o do vestido de stripper» - que a deixaram muito incomodada.

Cláudio Ramos foi mais longe e quis saber se havia «desejo» por parte de Viriato Quintela. «Não digo desejo, mas havia ali coisas em que eu dizia: 'Isso é muito estranho. Muitas vezes, eu estava a apanhar sol ou estava na piscina e ele estava constantemente a olhar para mim. Eu dizia: 'Ó Viriato, para!», adiantou.

Veja aqui as declarações completas: