Ana Luísa faz Curva da Vida e revela problema de saúde do filho João Gomes: «Estava cansada de o ver sofrer»

A Curva da Vida de Ana Luísa foi um dos momentos mais emotivos da gala deste domingo, dia 26 de julho, do Big Brother Verão. A concorrente de 53 anos, natural de Torres Vedras, abriu o coração e recordou os episódios que mais marcaram o seu percurso de vida.

Empresária no ramo alimentar, atleta federada de atletismo e apaixonada por crossfit, Ana Luísa revelou que cresceu num contexto de grandes dificuldades económicas. A situação agravou-se depois de o pai sofrer um acidente vascular cerebral, deixando de conseguir assegurar o sustento da família.

«Contei tostões (...) tive muita vergonha», confessou, recordando as dificuldades financeiras que viveu. A concorrente explicou ainda que, juntamente com a mãe, assumiu os cuidados do pai durante esse período particularmente exigente.

As recordações da infância continuaram com outra revelação marcante: «A nossa casa não tinha saneamento, tomava banho na escola ou na Casa do Povo», contou, revelando que começou a trabalhar aos 14 anos para ajudar a família.

Já enquanto mãe, Ana Luísa recordou um dos momentos mais difíceis da sua vida: os problemas de saúde enfrentados pelo filho, João Gomes, também concorrente do Big Brother Verão, durante os primeiros meses de vida. «Estava cansada de o ver sofrer», desabafou, visivelmente emocionada.

Ao revisitar os momentos mais marcantes do seu percurso, a concorrente recordou ainda a experiência vivida no Survivor, da TVI, há mais de duas décadas. Ao regressar dessa aventura, deparou-se com os atentados de 11 de setembro de 2001: «Vejo corpos a cair», recordou.

Entre lágrimas e aplausos, Ana Luísa mostrou o lado mais vulnerável e deu a conhecer as dificuldades que a moldaram ao longo dos anos, protagonizando um dos momentos mais emocionantes desta gala.