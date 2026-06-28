A grande surpresa da noite! Mãe e filho entram juntos no Big Brother Verão

A primeira gala do Big Brother Verão arrancou em grande e não faltaram momentos inesperados. Um deles aconteceu quando foi revelado que dois dos concorrentes escondiam uma ligação familiar muito especial: Ana Luísa e João Gomes são mãe e filho.

Ana Luísa, de 53 anos, natural de Torres Vedras, é uma das concorrentes a entrar na casa mais vigiada do País. Empresária no ramo alimentar, atleta federada de atletismo e apaixonada por crossfit, entrou determinada a concretizar um sonho antigo e mostrou-se pronta para lutar pela vitória.

Pouco depois, foi a vez de João Gomes, de 26 anos, também de Torres Vedras, fazer a sua entrada. Empresário no ramo alimentar e treinador de futebol, apresentou-se como um concorrente trabalhador, provocador e disposto a viver a experiência ao máximo.

No entanto, havia um detalhe que ninguém conhecia. Depois da entrada do jovem, foi revelado que João é filho da concorrente! Visivelmente emocionada, Ana Luísa não escondeu o choque ao perceber que iria partilhar esta aventura com um dos seus três filhos.

A inesperada revelação promete mudar por completo a dinâmica do jogo desde o primeiro dia. Resta agora saber de que forma mãe e filho vão gerir esta ligação dentro da casa e se conseguirão separar a estratégia do lado emocional ao longo da competição.

Veja o momento: