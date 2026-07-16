Esta foto tem mais de 20 anos e mostra mãe e filho que trocaram o anonimato pela “fama”: Adivinha quem são?

À primeira vista, parece apenas uma fotografia de família, daquelas que guardam memórias de infância e momentos especiais. Mas há um detalhe que faz toda a diferença: as duas pessoas retratadas acabaram por trocar o anonimato pela exposição pública e, atualmente, são rostos bem conhecidos dos portugueses. Consegue adivinhar quem são?

A imagem, com mais de duas décadas, foi recentemente recuperada e partilhada nas stories do Instagram por um dos protagonistas. Na montagem, é possível ver uma fotografia antiga, onde surge ainda em criança ao colo da mãe, lado a lado com um registo atual dos dois, já durante a experiência que os levou a conquistar notoriedade.

Os protagonistas são Ana Luísa e João Gomes, concorrentes da atual edição do Big Brother. Embora João já tenha sido expulso do reality show, continua atento ao programa e mantém uma presença ativa nas redes sociais, onde fez questão de recordar este momento especial ao lado da mãe.

Na publicação, João comparou o passado com o presente, identificando a fotografia antiga com a expressão "mini você" e a imagem atual com "você agora", numa partilha que rapidamente despertou a curiosidade e o carinho dos seguidores.

A cumplicidade entre mãe e filho ficou bem evidente durante a participação de ambos no programa da TVI, onde mostraram uma relação próxima e marcada pelo apoio mútuo. Agora, esta recordação de infância veio reforçar esse lado mais pessoal, revelando uma memória que antecede em muitos anos a aventura televisiva que os tornou conhecidos do grande público.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens dos dois.