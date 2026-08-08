Longe das câmaras, este é o negócio de família de uma das concorrentes do Big Brother Verão. E este vídeo mostra o motivo do sucesso

Ana Luísa está dentro da casa mais vigiada do País, mas o seu negócio próprio continua a funcionar. Na passada sexta-feira. Dia 7 de agosto, a família da concorrente mostrou aquilo a Ana Luísa se tem vindo a dedicar ao longo dos anos.

O vídeo partilhado na página de Instagram da concorrente mostra cada canto do supermercado, situado em Torres Vedras, e ainda o que por lá se pode encontrar: sobretudo fruta fresca e apetitosa.

Na descrição escreveram algo simples mas carregado de ternura: «Apresentamos o supermercado da Ana Lu»