Concorrente do Big Brother Verão já participou noutro reality da TVI e poucos se lembram

Foi no passado domingo, 29 de junho, que estreou a nova edição do «Big Brother Verão». Na gala de apresentação, os espectadores ficaram a conhecer os concorrentes que prometem marcar os próximos meses.

Entre eles está Ana Luísa, que entrou na casa mais vigiada do País acompanhada pelo filho, João Gomes, formando uma das duplas mais inesperadas desta edição.

No entanto, esta não é a primeira experiência de Ana Luísa em reality shows da TVI. Durante a gala, a concorrente recordou que participou na primeira - e até hoje única - edição de «Survivor», emitida em 2001.

Passados 24 anos, o regresso à televisão desperta a curiosidade dos fãs, que podem agora recordar como era Ana Luísa quando enfrentou o desafio de sobrevivência que marcou uma geração.

Veja, na imagem abaixo, como era Ana Luísa durante a participação em «Survivor», em 2001.