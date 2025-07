De malas feitas e sem olhar para trás. Ex-concorrente do Big Brother 2025 já mudou de país e de vida

Ana Neto muda-se para a Suíça com o namorado meses após participação Big Brother 2025.

Ana Neto, ex-concorrente da edição mais recente do Big Brother 2025, protagonizou uma nova mudança na sua vida pessoal. Cerca de três meses depois de abandonar a casa mais vigiada do país, a jovem decidiu sair de Portugal e embarcar numa nova etapa fora do território nacional, ao lado do namorado.

Foi através das redes sociais que Ana revelou a novidade. Esta quarta-feira, 8 de julho, a ex-participante do reality show da TVI partilhou um vídeo no Instagram, onde documenta os momentos de despedida do nosso país e os primeiros instantes já no novo destino. Nas imagens, é possível ver o casal a fazer as malas e a preparar-se para esta mudança significativa.

O destino escolhido foi a Suíça, país para o qual o casal decidiu mudar-se "de casa às costas". Esta nova fase marca o início de um capítulo importante na vida do casal, que optou por recomeçar fora de Portugal em busca de novas oportunidades.

A mudança para a Suíça surge num momento em que Ana Neto continua a manter uma forte ligação com os seus seguidores, partilhando os bastidores da sua vida após a participação no Big Brother. Desde que deixou o programa, tem mostrado uma presença constante nas redes sociais, onde continua a conquistar o carinho do público.

«Temos uma novidade», escreveu Ana na legenda do vídeo.