Da 'luta de egos' ao almoço polémico e ao tema do feminismo. Ana Neto esclarece tudo: «O Nuno acaba por...»

Hoje, no Dois às 10, Cláudio Ramos recebeu Ana Neto, a mais recente concorrente expulsa do Big Brother, e esta não deixou de sublinhar o tema do almoço polémico entre quatro rapazes da casa - Nuno Brito, Dinis Almeida, Tiago Rodrigues e Manuel Rodrigues -, e que "agitou as águas" dentro da casa mais vigiada do país.

Questionada pelo apresentador sobre o porquê de os outros concorrentes não se terem manifestado tanto em relação aos temas polémicos lançados no almoço do líder e dos aliados, Ana Neto é perentória: «No caso dos homens, é porque essas conversas são super normalizadas, e portanto, não viram nenhum problema naquilo. No caso das meninas, acho que foi mesmo porque não se sentirem desconfortáveis, por terem uma relação próxima com eles. Como não viram maldade... não se justifica, na cabeça delas, falar sobre o tema e levantar uma bandeira, que foi o que me foi dito lá.»

Já sobre o facto de Nuno Brito se ter dirigido a Ana Neto no meio da sua intervenção ao questionar se esta era "feminista", a ex-concorrente afirma: «Ser feminista é algo que todos devemos ser naturalmente... não é uma posição... quando ele me pergunta, percebi que ele podia não saber o significado.»

A ex-concorrente sublinha, ainda, a postura de Nuno Brito e Luís Gonçalves, e fala em "luta de egos": «Acho que o Nuno acaba por ser o 'mais' lá dentro», ao comparar com Luís, e justifica: «Não ouvimos bons argumentos a sair da boca do Luís... ouvimos só alguém que nem sequer deixa o outro falar. Perde a razão pela forma como se expressa.»

Por estas palavras, a concorrente parece concordar mais com a postura de Nuno Brito, em comparação à forma de estar de Luís, dentro da casa.

Recorde-se que, Ana Neto protagonizou um momento de grande de tensão com Nuno Brito.

Ana Neto comenta, ainda, o alegado "triângulo amoroso" entre Dinis Almeida, Érica Reis e Solange Tavares: «Se ele não tiver essa dinâmica... não tem também grande coisa a acontecer à volta dele», e continua, «a Érica não quer absolutamente nada com o Dinis...», afirma.

Veja o comentário na íntegra, no vídeo em baixo.

Este último domingo, dia 6 de abril, foi noite de gala do Big Brother 2025, conduzida como sempre por Cláudio Ramos, e foi dia também de nos despedirmos de um novo concorrente. Ana Neto abandonou a casa mais vigiada do País por decisão do público, com 38% da votação (que era para salvar).

A votos estavam também outros três concorrentes: Carina Frias, Igor Rodriguez e Inês Vilhalva, que ficaram assim a salvo da expulsão. Esta expulsão aconteceu numa gala recheada de surpresas e emoções fortes. O Big Brother colocou os maiores rivais do jogo frente a frente, em confrontos que foram imperdíveis e Luís Gonçalves no centro das discussões acesas.

Mas não ficámos por aqui: Com grupos já formados na casa, algumas consequências ditaram mesmo o futuro dos concorrentes, que receberam nomeações diretas - Gonçalo Beja da Costa e imunidades - Inês Vilhalva.

Quanto à prova do líder, Nuno Brito conquistou novamente a liderança da casa mais vigiada do país, escolheu quatro novos aliados, até ao momento em que Carina Frias "lhe trocou as voltas", e tornou-se ela, uma aliada do concorrente.