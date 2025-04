Durante a expulsão de Ana Neto, há dois abraços da mesma concorrente que chamam à atenção. Estas imagens são a prova disso

Na última gala, realizada dia 6 de abril, abrimos a porta de saída para mais um concorrente! No decorrer do programa, o apresentador anunciou que Ana Neto foi a concorrente escolhida pelos portugueses para abandonar a casa mais vigiada do país. Assim, Ana Neto foi expulsa com 38% dos votos do público, sendo que a votação foi para salvar.

Durante a despedida de Ana Neto, que é sempre um dos momentos mais tristes pesados da noite, há dois abraços que não passam despercebidos, e ambos contam com a presença da mesma concorrente.

Após Cláudio Ramos anunciar quem seria a concorrente expulsa pelos portugueses, houve lugar para as despedidas, e nesse momento, Solange Tavares protagonizou dois abraços. Um com Igor Rodriguez, e outro com Inês Vilhalva. A concorrente mostrou-se contente com a permanência dos mesmos na casa, e decidiu sublinhar esse momento com um abraço forte. As imagens são a prova disso!

Veja todas as imagens, na galeria em cima.

A casa do Big Brother está ao rubro! Com a entrada dos novos concorrentes, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves, o jogo ganhou uma nova intensidade, mas nem todos estão seguros.

Ontem, assistimos, ainda, à prova do líder que decide quem será o líder desta semana. Entre Carina, Tiago e Nuno, um deles se consagrou o vencedor da prova. Surpreendentemente, Nuno Brito vence e volta a ser líder. Os concorrentes chegam à sala e ao anunciarem a novidade, a reação de Érica não passa despercebida.

Ontem, no Especial, conduzido por Cláudio Ramos, o apresentador anunciou os nomeados e deu uma novidade bombástica que deixou a casa em choque!

No Big Brother, durante a Gala conduzida por Cláudio Ramos, ficámos a conhecer todas as nomeações desta noite. Veja quem são os concorrentes que para já 'vão à chapa' na próxima gala do Big Brother, mas não só! Veja, ainda, todas as reações dos presentes!

