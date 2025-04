Última Hora: Já é conhecida a nova concorrente expulsa do Big Brother. Saiba aqui

Domingo é dia de gala do Big Brother 2025, conduzida como sempre pelo nosso Claudio Ramos, e é dia também de nos despedirmos de um novo concorrente.

Ana Neto abandona esta noite a casa mais vigiada do País por decisão do público, com 38% da votação (que era para salvar).

A votos estavam também outros três concorrentes: Carina Frias, Igor Rodriguez e Inês Vilhalva, que ficaram assim a salvo da expulsão.

Esta expulsão aconteceu numa gala recheada de surpresas e emoções fortes. O Big Brother colocou os maiores rivais do jogo frente a frente, em confrontos que foram imperdíveis e Luís Gonçalves no centro das discussões acesas.

Mas não ficámos por aqui: Com grupos já formados na casa, algumas consequências ditaram mesmo o futuro dos concorrentes, que receberam nomeações diretas - Gonçalo Beja da Costa e imunidades - Inês Vilhalva.

Resta-nos ainda esperar pela prova do líder que, segundo o Instagram oficial do Big Brother, «vai testar a agilidade e rapidez dos concorrentes» e tem tudo para ser imperdível. E pelas nomeações que acontecem no final da gala de hoje.