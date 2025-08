Esta concorrente mostra sem tabus o emprego na Suíça: «Financeiramente ainda compensa»

Ana Neto mudou-se para a Suíça, com o namorado, meses após a sua participação no Big Brother 2025. A ex-concorrente encontra-se a viver e a trabalhar naquele país e é através do Instagram que tem revelado tudo sobre a sua mudança de vida. Ana atualiza os seguidores sobre tudo o que vive e ainda dá dicas para quem queira viver o mesmo sonho.

A ex-concorrente já revelou qual é a sua nova profissão: encontra-se a trabalhar numa empresa de limpezas. «Para além disso ainda dou consultas de psicologia às clientes que já tinha em Portugal nas minhas folgas», revelou. A jovem, que tem um mestrado em psicologia clínica, mostra-se muito satisfeita com esta aventura. «Mente aberta e coração aberta. É este o conselho que vos dou. Financeiramente ainda compensa».

A jovem encontra-se também a ter aulas de alemão, dado que é a língua do cantão onde se encontra na Suíça.