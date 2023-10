Chegou ao Big Brother a Anastasiya Bondar: A concorrente que foi mãe solteira aos 17 anos

A gala deste domingo do Big Brother está a ser marcada pela entrada de novos concorrentes, que prometem mexer com o jogo e deixar os mais antigos de queixo caído com as suas visões.

Depois de Sílvia Silva e Diogo Trancoso, a terceira concorrente a entrar na casa mais vigiada do País é Anastasiya Bondar, tem 25 anos e vive em Sintra.

A Anastasiya nasceu na Ucrânia, é filha de mãe ucraniana e pai russo, mas veio para Portugal aos três anos com a mãe, em busca de uma vida melhor.

Depois de Sílvia Silva e Diogo Trancoso, a terceira concorrente a entrar na casa mais vigiada do País é Anastasiya Bondar, tem 25 anos e vive em Sintra.

A Anastasiya nasceu na Ucrânia, é filha de mãe ucraniana e pai russo, mas veio para Portugal aos três anos com a mãe, em busca de uma vida melhor.

A sua vida mudou totalmente aos 17 anos, quando foi mãe solteira. Teve, segunda a própria, «uma adolescência um pouco rebelde».

A nível profissional, Anastasiya já trabalhou como empregada de mesa em vários locais, mas durante a pandemia decidiu ir para o Dubai, onde esteve quatro anos e onde conheceu o atual marido.

Recentemente regressou a Portugal e admite que uma das suas maiores dificuldades é estar calada. Considera-se «direta, sincera e por vezes bruta». Gosta de ser a melhor e não conhece o seu limite.