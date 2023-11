Anastasiya Bondar recorda episódios marcantes: «Tornei-me uma adolescente revoltada». Saiba tudo aqui!

De biquíni ou lingerie: Veja as fotos sensuais de Anastasiya Bondar, a nova concorrente do Big Brother

Anastasiya Bondar foi expulsa do Big Brother na gala do passado domingo. Esta quinta-feira, 16 de novembro, a ex-concorrente esteve no «Goucha» e fez um balanço da sua participação no Reality Show.

A ex-concorrente revelou quais as principais razões que a levaram a candidatar-se e falou da «visibilidade» que espera conseguir alcançar com esta experiência.

Anastasiya explicou as razões que acredita que levaram à sua expulsão. «Há pessoas que dizem que escolhi mal o grupo...», disse.

Manuel Luís Goucha revelou quais são os seus concorrentes favoritos para a final e Anastasiya revelou qual seria o seu objetivo para o prémio final do programa.

A ex-concorrente recordou momentos de terror vividos com o pai biológico e das agressões que a mãe sofria.

Anastasiya recordou momentos marcantes da sua juventude, em que sofreu de bullying e, mais tarde, «passou para o lado dos maus». A ex-concorrente confessa que se tornou uma «adolescente revoltada».

Recorde-se que a ex-concorrente da casa mais vigiada do país engravidou quando tinha apenas 17 anos de idade e admite ter escondido da família nos primeiros meses: «Só comecei a ser acompanhada aos seis ou sete meses de gravidez, quando contei à minha mãe».

No final da conversa, a ex-concorrente do Big Brother foi surpreendida com uma visita inesperada da filha, a pequena Ariana. Manuel Luís Goucha ficou ‘derretido’ com a postura da criança.