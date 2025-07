André Filipe desiste do Big Brother Verão: todos os motivos desta saída surpreendente

Nesta sexta-feira, 4 de julho, André Filipe surpreendeu tudo e todos ao anunciar a sua desistência do Big Brother Verão , justificou a sua decisão com uma mensagem clara: quer aproveitar a vida fora da casa.

«Quero ir embora deste programa, quero ir divertir-me, quero aproveitar a vida. Não fui feito para este tipo de reality show, não sou a pessoa certa para estar aqui, eu não soube aproveitar a oportunidade, mas está tudo certo», declarou o concorrente, visivelmente emocional. Nos últimos dias, André Filipe mostrou-se abatido, protagonizando momentos de fragilidade emocional que não passaram despercebidos. As lágrimas tornaram-se frequentes, assim como as expressões de desânimo.

A saída do concorrente, que se encontrava nomeado, altera a dinâmica da próxima gala de expulsão. Com a sua desistência, permanecem agora três nomeados em risco de abandonar a casa já no domingo.

Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO – 761 20 20 01

DANIELA – 761 20 20 06

MARTA – 761 20 20 11

Veja também:

Luís Gonçalves sem dormir após vitória do Big Brother: descubra o que o manteve acordado a noite toda - Big Brother - TVI