Afinal, o que é que se passa? Em recolhimento total, André Filipe revela tudo sobre a desistência do Big Brother

Na passada sexta-feira, 4 de julho, André Filipe surpreendeu tudo e todos ao anunciar a sua desistência do Big Brother Verão, e justificou a sua decisão com uma mensagem clara: quer aproveitar a vida fora da casa.

Agora, neste domingo (6), o jovem, de 29 anos, recorreu às redes sociais para voltar a falar sobre a sua decisão. «Na passada sexta-feira, tomei a decisão de deixar a casa do Big Brother. Foi uma escolha pessoal e ponderada, feita com respeito por mim próprio, pelos meus valores e pela minha saúde», começou por explicar.

André Filipe garantiu que está numa fase da sua vida em que quer priorizar «o seu bem-estar»: «Estou num período de total recolhimento e descanso». «Agradeço profundamente a todos os que me têm enviado mensagens de apoio e carinho — a vossa energia é sentida, mesmo no silêncio. Agradeço também à produção do programa por toda a compreensão e respeito neste processo», adiantou.

Pode ver tudo aqui:

Na legenda da publicação, que divulgou no Instagram, André Filipe escreveu ainda uma mensagem muito emotiva.

«Nem sempre a caminhada segue o rumo esperado — mas há momentos em que é preciso parar, respirar e cuidar de dentro para fora. Continuamos juntos, com o mesmo brilho e energia de sempre, porque acima de tudo procuro ser verdadeiro comigo… e com todos vocês que me acompanham com tanto carinho. Em breve, partilharei convosco as próximas etapas. Obrigado por continuarem desse lado. ✨ Agora é tempo de reflexão e novos recomeços🌱», pode ler-se.

As reações da casa à desistência de André Filipe

Quando anunciou a sua saída, André Filipe explicou as suas intenções aos colegas. «Quero ir embora deste programa, quero ir divertir-me, quero aproveitar a vida. Não fui feito para este tipo de reality show, não sou a pessoa certa para estar aqui, eu não soube aproveitar a oportunidade, mas está tudo certo», declarou o concorrente, visivelmente emocional. Nos últimos dias, André Filipe mostrou-se abatido, protagonizando momentos de fragilidade emocional que não passaram despercebidos. As lágrimas tornaram-se frequentes, assim como as expressões de desânimo.