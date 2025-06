Ainda se lembra porque foi expulso o «brócolo», André Filipe? E do seu namoro mais polémico?

O "brócolo" está de regresso. André Filipe é um dos concorrentes do Big Brother Verão. Regressa assim aos reality shows depois de uma passagem curta, mas muito marcante no Big Brother – A revolução, em 2020. É que André Filipe foi expulso diretamente pelo anfitrião da casa mais vigiada do País. Isto porque não respeitou as regras do programa, o que o colocaram em risco, tendo danificado material e arremessado objetos para a piscina. Recorde aqui as imagens.

Além disso, André Flipe teve um namoro polémico com Anuska Marques, irmã de outra ex-concorrente conhecida, Iury Mellany.

Agora, André Filipe chega ao Big brother Verão de coração partido. É que o jovem está novamente solteiro.

