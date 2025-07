Uau! A transformação corporal deste ex-concorrente do Big Brother vai deixá-lo de queixo caído

André Lopes, ex-concorrente do Big Brother 2023, partilhou recentemente o resultado da transformação corporal que sofreu e as imagens são impressionantes.

Na sua página de Instagram, o Personal Trainer publicou uma imagem do 'antes e depois', com um longo texto como legenda: «Mais do que a transformação física que estão a ver, foi a mudança emocional que não se vê!», lê-se.



«Como personal trainer, sempre fui apaixonado por desporto e fitness, mas em momentos difíceis perco o foco no treino e na alimentação», escreveu.

André acrescentou: «Entrei no Big Brother 2023 em ótima forma, mas após quase 4 meses com privação de sono, má alimentação e treinos fracos, ganhei 8kg».



«Cá fora, continuei sem foco devido a imensos desafios com que me deparei em 2024… mas no dia 26 de março deste ano decidi começar a minha preparação para voltar a atingir a minha melhor forma - física e mentalmente, porque ainda mais importante que um bom físico é o bem-estar emocional», disse.

O ex-concorrente sublinhou: O resultado está à vista! Foram 87 dias de foco total com treino alinhado, cardio alinhado, alimentação alinhada, suplementação alinhada e hidratação alinhada».

«Não podia estar mais feliz pelo resultado e por voltar a sentir-me bem comigo mesmo, física e mentalmente! 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗦ã, 𝗖𝗼𝗿𝗽𝗼 𝗦ã𝗼!», rematou.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja o antes e depois de André Lopes.