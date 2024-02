André Lopes derrete Bárbara Parada com surpresa na cama. Acabada de acordar, Bárbara reage: «Eu não mereço isto!»

André Lopes prega partida a Bárbara Parada e esta responde: «Eu sou a favor do amor»

Esta manhã, de dia 20 de fevereiro, André Lopes decidiu surpreender Bárbara Parada pela manhã. O concorrente preparou o pequeno-almoço à colega e levou-lhe à cama.

«Mandaram-te vir isso», começou por dizer André Lopes a Bárbara Parada, brincando com ela, ao não admitir que foi ela. Ao ver Bárbara Parada completamente derretida com a atitude, o concorrente acabou por admitir que foi ele. «Que fofinho! Eu sou mesmo bem tratada aqui! Que querido!», começou por dizer Bárbara Parada. «Eu não mereço isto!», acrescentou Bárbara Parada, sem saber como reagir à atitude querida do colega.

Os dois acabaram por selar o momento com um abraço.