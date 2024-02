Após confronto, André Lopes faz revelações comprometedoras: «O sentimento é ainda maior do que aquilo que eu pensava»

No confessionário do Big Brother- Desafio Final, André Lopes é confrontado com algumas imagens. O concorrente revela ao Big quais os sentimentos que nutre por Bárbara Parada: "Identifico-me mesmo muito com ela, não sei se as almas gémeas existem ou não, mas olhe... ela às vezes tira-me as palavras da boca, eu nem preciso de dizer mais nada".

Nas imagens, o Big pergunta: "Dizer que está apaixonado é muito forte?", à qual André Lopes responde: "Olhe Big eu sei lá... eu já nem sei o que é ou não forte. Estou mais baralhado do que um baralho de cartas... Se calhar pode ser apaixonado sim... se calhar o sentimento é ainda maior do que aquilo que eu pensava... Se calhar estou-me a apaixonar pela Bárbara".

Após ter visualizado as imagens, o concorrente reforça a sua posição: "Quando falei sobre a Bárbara é mesmo o que sinto. Eu identifico-me muito com ela, mas é exatamente aquilo que eu disse no confessionário, eu não quis ser demasiado invasivo, não quis demonstrar-lhe muito isso...".

Depois do Especial André Lopes e Bárbara ficam mais próximos e trocam olhares e momentos comprometedores. Ora veja:

Aproveite e veja o momento em que Pedro Crispim critica a postura de André Lopes, ao agregar-se a Érica Silva e Bárbara Parada., no Extra do Big Brother – Desafio Final:

No Extra do Big Brother – Desafio Final, Pedro Crispim fala sobre a proximidade entre André Lopes e Érica Silva: