A nova namorada de André Lopes é de fazer parar o trânsito: e estas são as fotos mais quentes

André Lopes está apaixonado! O ex-concorrente do Big Brother 2023 encontrou o amor e já não o esconde. Esta semana, publicou uma fotografia da cara-metade.
A partilha foi feita através dos stories do Instagram, onde o personal trainer aproveitou para parabenizar a namorada, que se chama Inês Alexandra. «Parabéns, baby. Que o teu dia seja tão incrível quanto tu és. Adoro-te!», pode ler-se.
Veja aqui a fotografia em questão:
O novo amor de André Lopes é uma verdadeira bomba nas redes sociais, onde partilha várias fotos ousadas em que mostra o corpo de sonho de que é dona.
Percorra a nossa galeria e veja as fotos mais quentes da nova namorada de André Lopes
De recordar ainda que André Lopes namorou com Andreia Lemos, ex-candidata a concorrente do Big Brother 2024. Andreia participou programa 'A Escolha', ao lado de Inês Morais.