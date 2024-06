Pais de André Silva surpreendidos com revelação de André Silva: «Não sabíamos de todo…»

Mãe de André Silva recorda os problemas de saúde do filho: «Chegou a ter 70% do corpo coberto de eczema»

Pais de André Silva, do «Big Brother 2024», recordam curva da vida do filho: «Era a única coisa que não sabíamos»

Esta terça-feira, dia 11 de junho, recebemos Firmino e Vera Silva, pais de André Silva, concorrente do «Big Brother 2024». Os pais do concorrente começam por recordar como foi a primeira reação à entrada do filho na casa mais vigiada do país.

Os pais de André Silva foram ainda confrontados com um primeiro excerto da curva de vida do filho, e afirmaram que só aí é que souberam do assalto, da cilada, em que o filho esteve envolvido: «Ele ter contado aquele episódio foi mais para se libertar de um peso que nunca nos disse e, de certa forma, aceitar que nós lhe perdoássemos, mas isso está tudo perdoado».

Recorde aqui tudo sobre a Curva da Vida do concorrente:

«Os meus primeiros 3 anos de vida foram de muito sofrimento»

O concorrente falou do sofrimento que viveu nos primeiros anos de vida, consequência de problemas de saúde: «Mal nasci, tive de fazer logo uma operação, sempre tive problemas de articulações. Aos 3 anos era sempre infeções, sempre medicamentos, fui operado 4 vezes».

E, revela: «por volta dos meus 5, 6 anos foi-me detectado eczema atópico. Claro que me sentia diferente porque tinha vergonha de levar uns calções, por causa das minhas pernas estarem todas vermelhas e em escamas. Tive 70% do corpo coberto com eczema atópico. Sempre usei grandes quantidades de cortisona, cheguei a engordar muitos quilos, chamavam-me o rechonchudo na escola. Felizmente está muito mais controlado».

André continua a curva da vida e conta um episódio na sua vida que o tornou uma pessoa muito insegura: «Aos 18 anos comecei a auto destruir-me. Havia um amigo meu que tinha acabado um relacionamento há pouco tempo e ele disse-me para passar em casa da ex-namorada dele, quando vamos a sair do carro ele diz-me que trepar pela janela porque ele naquele momento ele não tinha a chaves, quando dou conta estamos a assaltar a casa. Fiquei sem reação sem saber o que fazer, senti-me usado nesse momento. A partir daí tornei-me uma pessoa muito insegura. Nunca mais partilhei nada com a minha família, sentia-me sem rumo de vida».

André partilha um momento onde a sua vida foi posta em risco: «Estava nas obras com o meu pai e estávamos a destruir uma casa, o homem da máquina dá um toque na casa ao lado, eu estava lá no meio e as pedras começaram todas a cair. Parecia que vinha a morte atrás de mim. Não sei onde é que arranjei tanta velocidade, tanta destreza, veio tudo a ruir atrás de mim».

Para o jovem a altura do Covid foi muito complicado, uma vez que pegou nas suas «poupanças todas e investi o dinheiro, perdi o dinheiro todo, estava descontrolado, só a minha mãe é que sabe ou sabia. Sentia-me a desgraça da família, cheguei a um ponto que só não me destruí, não sei como… um pedido de desculpas é muito pouco para aquilo que eu fiz nestes anos todos».

André Silva conta a história do seu grande amor que deixou o seu coração despedaçado: «Foi em 2022 que eu conheci uma rapariga. Fazia por dia 60 quilómetros para estar com ela, super carinhosa, super incrível, até que um dia descubro a primeira traição, descobri esta traição porque se calhar fiz algo que se calhar não devia ter feito, fui ao telemóvel dela durante a noite e descobri mensagens. Levei isso muito a peito, chorei muito. Sou um coração mole e aceito a primeira traição, acredito sempre numa segunda oportunidade nas pessoas. E o que é que aconteceu? Aconteceu uma segunda traição. Fiquei super decepcionado. Mas decidi aceitar uma segunda traição. Ao fim da segunda traição ela proibia-me de tudo. Proibia-me de sair à noite, de sair de casa, de ir ao ginásio, de tudo. Passado dois anos decidi terminar».