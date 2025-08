Ex-concorrente faz revelações bombásticas sobre Jéssica e Afonso: «A Jéssica também teve culpa no cartório»

Esta sexta-feira, 1 de agosto de 2025, o Dois às 10 recebeu familiares e amigos dos nomeados da semana do Big Brother Verão. Cláudio Ramos conduziu a conversa, marcada por revelações e insinuações que prometem agitar ainda mais o programa.

Entre os convidados esteve André Silva, ex-concorrente do Big Brother 2024, que mostrou estar bastante informado sobre a polémica em torno do fim do relacionamento entre Afonso e Jéssica, talvez até mais do que queria revelar. Durante a conversa, Cláudio Ramos lançou-lhe a pergunta: «Achas que houve traições?» A resposta de André foi imediata e sem rodeios: Sim.

Mas o momento que mais surpreendeu o público surgiu de seguida. André acrescentou: «Criticaram demasiado o Afonso... Tenho quase a certeza, e que me caiam as mãos e os braços, que a Jéssica também teve culpa no cartório. Se calhar muito antes do que o Afonso fez, mas ele não sabe (...) Não vou contar nada porque envolve terceiros».

As palavras de André deixaram no ar várias dúvidas sobre o comportamento de Jéssica dentro da casa, levantando suspeitas de que poderá ter havido mais do que aquilo que os espectadores sabem até ao momento.

Veja o momento aqui: